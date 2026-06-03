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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус»

В Ленобласти в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус»

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области

Накануне днем, 3 июня около 15:40, на 3-м километре трассы, соединяющей Лужицы и Первое мая, произошла смертельная авария. Водитель автомобиля «Лада Ларгус», 47-летний мужчина из Тверской области, не предоставил преимущество в движении на перекрестке, не оснащенном светофором. Это привело к столкновению с грузовым автомобилем «МАЗ», за рулем которого находился 54-летний местный житель.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку обстоятельств этой аварии.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
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