В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году

Спустя три десятилетия правоохранителям удалось раскрыть давнее убийство, совершенное в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники УМВД России по Выборгскому району, занимаясь расследованием нераскрытых дел, восстановили картину преступления, произошедшего 18 февраля 1996 года.

Тогда, на десятом этаже общежития по адресу проспект Художников, дом 16, неподалеку от лифтового холла, был обнаружен мертвым 20-летний мужчина с двумя огнестрельными ранениями.

По факту происшествия было начато уголовное производство по статье 103 Уголовного кодекса РСФСР (умышленное убийство), однако по горячим следам преступник установлен не был.

Благодаря слаженным действиям, сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого – им оказался 64-летний местный житель. Согласно реконструкции событий, в тот роковой день между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них, имея при себе пистолет ТТ калибра 7,62 мм, произвел выстрелы в другого и скрылся с места преступления.

12 апреля 2026 года подозреваемый был задержан. В настоящее время следственные действия по данному делу продолжаются.