ента новостей

20:14
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт
20:12
В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
20:09
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
20:05
Открытие выставки к юбилею Николая Акимова в Театре Комедии!
15:48
В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году
15:42
В Петербурге юноша выстрели из пневматики в бывшую возлюбленную
15:37
В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов
15:19
В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице
20:23
В Петербурге набирать чиновников на работу будут с помощью искуственного интелекта
20:16
На трассе Р-21 «Кола» будет ограниченна пропускная способность
20:12
Спектакль «Семья в подарок» в театре-фестивале «Балтийский дом»
20:09
На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
12:54
На развязке КАД с Московским шоссе на двадцать дней полностью перекроют два съезда
12:46
В Выборге задержали местного жителя, напавшего на прохожего
12:14
В Петербурге задержан дроп, обманувший пенсионерку из Невского района
12:10
Полицейские задержали троих жителей Самарской области за аферы в Сети
10:53
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из ружья в подъезде
10:47
В Петербурге бездомный напал на женщину с садовыми ножницами
10:42
Казачьим обществам Петербурга предоставят субсидии на проведение мероприятий
10:28
В центре Петербурга вводится ограничение движения транспорта
10:23
В Петербурге полицейские в час пик быстро доставили задыхающегося младенца в больницу
21:34
Разводку Ладожского моста перенесли из-за сильного ветра
21:18
В Петербурге стартует ежегодный период разводки мостов
21:10
Выставка «Воинская слава - глазами художника»
13:06
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на почве ревности
12:59
В Петербурге задержали «помощницу» мошенников, забравшую у пенсионерки деньги
12:54
В Петербурге задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков
12:48
В Петербурге задержали соучастника мошенников, обманувших пенсионерку
12:35
Полицейские задержали двоих молодых людей подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году

В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района Петербурга раскрыли убийство, совершенное в 1996 году

Спустя три десятилетия правоохранителям удалось раскрыть давнее убийство, совершенное в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники УМВД России по Выборгскому району, занимаясь расследованием нераскрытых дел, восстановили картину преступления, произошедшего 18 февраля 1996 года.

Тогда, на десятом этаже общежития по адресу проспект Художников, дом 16, неподалеку от лифтового холла, был обнаружен мертвым 20-летний мужчина с двумя огнестрельными ранениями.

По факту происшествия было начато уголовное производство по статье 103 Уголовного кодекса РСФСР (умышленное убийство), однако по горячим следам преступник установлен не был.

Благодаря слаженным действиям, сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого – им оказался 64-летний местный житель. Согласно реконструкции событий, в тот роковой день между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них, имея при себе пистолет ТТ калибра 7,62 мм, произвел выстрелы в другого и скрылся с места преступления.

12 апреля 2026 года подозреваемый был задержан. В настоящее время следственные действия по данному делу продолжаются.

Все по теме: Выборгский район, огнестрельное ранение, убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх