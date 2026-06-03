В Петербурге мужчина ударил ножом свою беременную сожительницу

1 июня 2026 года, около 20:50, в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступила информация о бытовом насилии в одной из квартир по адресу Дибуновская улица, дом 59. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали 32-летнего мужчину, работающего на заводе. Он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в процессе бытового конфликта нанес несколько ножевых ранений своей 41-летней беременной сожительнице.

Пострадавшая женщина была экстренно доставлена в медицинское учреждение в критическом состоянии. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Следственным управлением УМВД России возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении беременной женщины (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Подозреваемого поместили в изолятор в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.