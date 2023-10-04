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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыли покушение на убийство 13-летней давности

В Петербурге раскрыли покушение на убийство 13-летней давности

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники регионального Главка раскрыли покушение на убийство 13-летней давности, совершенное на почве раздела бизнеса

28 июля 2010 года неустановленные лица возле ресторана на Северном проспекте, 49, нанесли уроженцу одной из кавказских республика множественные удары в область головы, чем причинили ему тяжкий вред здоровью.
29 июля 2010 года следствием по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Спустя 13 лет оперативники регионального управления уголовного розыска раскрыли это преступление. Во-первых, они установили, что нападавший стремился не покалечить, а именно убить потерпевшего. В связи на основе материалов уголовного розыска в апреле 2023 года уголовное дело было переквалифицировано по части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативная информация о том, что к совершению данного преступления причастен земляк потерпевшего, 1985 года рождения, а по совместительству в прошлом его руководитель. Именно на почве разногласий в бизнесе, как выяснили сыщики, и произошел конфликт, приведший к преступлению. Потерпевший работал управляющим в компании, занимающейся вопросами безопасности на уровне B2B.

В какой-то момент он решил начать самостоятельную коммерческую деятельность в этой сфере, что вызвало неприязнь у бывшего шефа и привело к покушению на убийство.
3 октября 2023 года в результате реализации полученной информации сотрудниками уголовного розыска Главка задержали подозреваемого и передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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