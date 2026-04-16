13:11
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир
12:13
Съезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД полностью перекроют
12:01
Первые сто электробусов белорусского производства выходят на улицы Петербурга
11:57
В Петербурге организован сбор гуманитарной помощи Республике Дагестан
11:52
На севере Петербурга пенсионер открыл стрельбу из пневматики у детского сада
11:46
В Шушарах полицейские провели проверку строительных городков
11:37
В Петербурге полицейские ликвидировали канал вывода денежных средств за рубеж
22:35
Герценовцы провели второй Фестиваль адаптивных видов спорта для ветеранов СВО
22:32
На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность
15:50
В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»
15:01
В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев
14:38
Стартовал конкурс Президентского фонда культурных инициатив
14:05
В Петербурге ввод новых маршрутов на реках улучшит транспортную логистику
12:40
В Ленобласти задержали мигранта, работавшего курьером мошенников
12:30
В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко
12:26
В Петербурге задержали подозреваемых в хищение иномарки, пропавшей в ноябре прошлого года
12:21
Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный
12:13
В Петербурге полицейские ликвидировали онлайн-наркомаркет
12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
15:40
Программа «Рубль за метр» поможет сберечь казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне
15:31
В Петербурге на траулере «Капитан Юнак» поднят Государственный флаг России
15:21
Итоги ХХVIII Фестиваля русских театров «Встречи в России»
14:32
Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
14:30
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
12:40
Во Мге задержали поджигателя иномарки около железнодорожной станции «Апраксин»
12:31
В Ленобласти задержали пассажира автобуса, стрелявшего из аэрозольного устройства
12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
12:17
В Петербурге задержали водителя «БМВ», размахивающего травматом в дорожном конфликте
11:20
В Петербурге дворник распылил «перцовку» в лицо кондуктора автобуса
20:14
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир

В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Тосненского района Ленобласти проводят проверку по факту смертельного ДТП

Накануне утром, 15 апреля около 06:40, на 118-м километре трассы А-120 «Южное полукольцо» в Тосненском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Рено Логан», 41 года, находился в состоянии алкогольного опьянения не учел безопасную скорость движения. Это привело к тому, что транспортное средство съехало с дороги в кювет, расположенный справа по направлению движения.

Вследствие аварии 48-летний пассажир автомобиля погиб на месте от полученных травм. Водитель же скрылся с места происшествия.

Спустя несколько часов, 15 апреля в 12:00, сотрудники Госавтоинспекции задержали скрывшегося водителя у железнодорожной станции «Поповка» в поселке Красный Бор.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх