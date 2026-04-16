В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир

Накануне утром, 15 апреля около 06:40, на 118-м километре трассы А-120 «Южное полукольцо» в Тосненском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Рено Логан», 41 года, находился в состоянии алкогольного опьянения не учел безопасную скорость движения. Это привело к тому, что транспортное средство съехало с дороги в кювет, расположенный справа по направлению движения.

Вследствие аварии 48-летний пассажир автомобиля погиб на месте от полученных травм. Водитель же скрылся с места происшествия.

Спустя несколько часов, 15 апреля в 12:00, сотрудники Госавтоинспекции задержали скрывшегося водителя у железнодорожной станции «Поповка» в поселке Красный Бор.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по данному факту.