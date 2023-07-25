На трассе «А-120 Южное полукольцо» большегруз вылетел в кювет. Погиб пассажир

Накануне днем около 14 часво 10 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что около 14 часов 05 минут на 47 км автодороги «А-120 Южное полукольцо» 62-летний водитель автомобиля «МАН 1932», совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель в состоянии средней степени тяжести, один из пассажиров, 64 лет - в тяжелом состоянии, госпитализированы, второй пассажир, 72 лет, скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).