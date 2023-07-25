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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «А-120 Южное полукольцо» большегруз вылетел в кювет. Погиб пассажир

На трассе «А-120 Южное полукольцо» большегруз вылетел в кювет. Погиб пассажир

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП на 47 км автодороги «А-120 Южное полукольцо» в Ленинградской области

Накануне днем около 14 часво 10 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что около 14 часов 05 минут на 47 км автодороги «А-120 Южное полукольцо» 62-летний водитель автомобиля «МАН 1932», совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель в состоянии средней степени тяжести, один из пассажиров, 64 лет - в тяжелом состоянии, госпитализированы, второй пассажир, 72 лет, скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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