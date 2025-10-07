В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир

6 октября около 11 часов 50 минут на 205-ом километре трассы «Лодейное Поле – Тихвин – Бугодощь – Чудово», недалеко от деревни Харчевня в Тихвинском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. 40-летний водитель автомобиля Toyota Carina, двигаясь из города Кириши в направлении Тихвина, допустил съезд на обочину. Вследствие этого водитель потерял контроль над транспортным средством, что привело к съезду в кювет с правой стороны движения и последующему столкновению с деревом.

В результате данного инцидента 35-летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель получил телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для госпитализации.

Проведенная проверка установила факт управления транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.