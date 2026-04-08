ента новостей

21:00
20:58
20:55
20:45
16:40
16:32
11:27
11:20
11:13
11:06
11:01
10:57
10:52
21:04
20:54
14:46
10:40
10:38
10:27
10:20
10:11
20:54
20:47
20:43
10:37
10:30
10:24
10:09
10:02
22:09
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на КАД

Накануне вечером, 7 апреля около 21 часа 40 минут, на 73-м километре внешнего кольца КАД, в Красносельском районе Петербурга, произошла трагедия. Водитель автомобиля "Тенет-Т7", 39-летний мужчина, допустил столкновение с остановившимся из-за поломки автомобилем "Киа-Рио", за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате столкновения водитель "Киа-Рио" скончался на месте происшествия от полученных травм. Его 17-летний сын, находившийся на пассажирском сиденье, был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Известно, что водитель "Тенет-Т7" ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. За период 2025-2026 годов он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Полицией проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.

Все по теме: Красносельский район, КАД, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

