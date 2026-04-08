На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу

Накануне вечером, 7 апреля около 21 часа 40 минут, на 73-м километре внешнего кольца КАД, в Красносельском районе Петербурга, произошла трагедия. Водитель автомобиля "Тенет-Т7", 39-летний мужчина, допустил столкновение с остановившимся из-за поломки автомобилем "Киа-Рио", за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате столкновения водитель "Киа-Рио" скончался на месте происшествия от полученных травм. Его 17-летний сын, находившийся на пассажирском сиденье, был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Известно, что водитель "Тенет-Т7" ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. За период 2025-2026 годов он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Полицией проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.