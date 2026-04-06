Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре с участием Фаруха Рузиматова

Всем известная сказка о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом короле Мышей будет рассказана языком классического танца на гениальную музыку П.И.Чайковского. Добрый сказочник Дроссельмейер, который может оживлять кукол, покажет волшебную историю, наполнит ее чудесами и перенесет детей и взрослых в мир изумительных грез. Яркие персонажи, красочные декорации и яркая атмосфера балета, без сомнения, сохранят ваше хорошее настроение. Сочинения Чайковского занимают особое место на мировой сцене. А «Щелкунчик» – самый известный из них. За все время своего существования постановка с ее великолепными декорациями и высоким уровнем исполнения стала не только визитной карточкой русской балетной школы во всем мире, но и символом новогодних праздников.

И, конечно, сама музыка. Вот уже более столетия она влюбляет в себя новые поколения людей.

Концерт пройдет в сопровождении Балтийского симфонического оркестра.

Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского.

Постановка с участием Фаруха Рузиматова.

Музыка: Пётр Ильич Чайковский

Либретто: Мариуса Петипа по сказке Э.Гофмана в редакции Елизаветы Меньшиковой. Хореография: Елизавета Меньшикова

Художники-постановщики: Елизавета Меньшикова, Павел Ёлкин.

Начало в 19.00