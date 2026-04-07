В Герценовском университете поддержат талантливых первокурсников повышенной стипендиейи

Герценовский университет увеличивает максимальный размер дополнительных стипендий для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников до 35 тысяч рублей ежемесячно в течение первого семестра. Эта мера, утвержденная ректором Сергеем Тарасовым, также распространяется на первокурсников с высокими баллами ЕГЭ и особыми достижениями.

Ректор подчеркнул, что поддержка талантливой молодежи — ключевой аспект привлечения мотивированных абитуриентов. Повышенные стипендии призваны стать дополнительным стимулом для одаренных студентов, мотивируя их к проявлению своих способностей в учебе, науке и творчестве. Университет стремится создать условия для успешной самореализации целеустремленных и любознательных абитуриентов.

Система стипендиальной поддержки одаренных первокурсников, действующая второй год, включает:

30 тысяч рублей для студентов, набравших 200 баллов по предметам ЕГЭ, а также победителей и призеров заключительного этапа олимпиад из перечня РСОШ в первые полгода обучения.

15 тысяч рублей для стобалльников по одному из экзаменационных предметов ЕГЭ.

10 тысяч рублей для студентов со средним баллом ЕГЭ не менее 92.

Дополнительно, для учащихся очного отделения с высокими достижениями в спорте, науке и культурно-творческой деятельности предусмотрены выплаты до 50 тысяч рублей, а студентам определенных социальных категорий — от 15 до 25 тысяч рублей. Все первокурсники-бюджетники получают базовую академическую стипендию в размере 2,8 тысячи рублей до первой сессии.

Последующие сессии предоставляют возможность получения повышенной академической стипендии: 3,5 тысячи рублей при оценках «хорошо» и «отлично», и 4,2 тысячи рублей — только «отлично». Со второго курса доступна повышенная стипендия за ряд достижений (от 6 до 10 тысяч рублей). Для студентов 1-2 курсов, относящихся к льготным категориям и успешно сдавших сессию, предусмотрена повышенная социальная стипендия до 12,7 тысячи рублей (базовый размер — 4,2 тысячи рублей).

Для аспирантов РГПУ им. А. И. Герцена установлены государственные стипендии: 5 тысяч рублей для ассистентов-стажеров и 11 тысяч рублей для аспирантов по направлениям, определенным Минобрнауки РФ. Финансовые положения опубликованы на сайте вуза.