В Герценовском университете поддержат талантливых первокурсников повышенной стипендиейи

В Герценовском университете поддержат талантливых первокурсников повышенной стипендиейи

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
Стипендия для герценовских первокурсников — победителей ВСОШ увеличена до 35 тыс. рублей

Герценовский университет увеличивает максимальный размер дополнительных стипендий для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников до 35 тысяч рублей ежемесячно в течение первого семестра. Эта мера, утвержденная ректором Сергеем Тарасовым, также распространяется на первокурсников с высокими баллами ЕГЭ и особыми достижениями.

Ректор подчеркнул, что поддержка талантливой молодежи — ключевой аспект привлечения мотивированных абитуриентов. Повышенные стипендии призваны стать дополнительным стимулом для одаренных студентов, мотивируя их к проявлению своих способностей в учебе, науке и творчестве. Университет стремится создать условия для успешной самореализации целеустремленных и любознательных абитуриентов.

Система стипендиальной поддержки одаренных первокурсников, действующая второй год, включает:

  • 30 тысяч рублей для студентов, набравших 200 баллов по предметам ЕГЭ, а также победителей и призеров заключительного этапа олимпиад из перечня РСОШ в первые полгода обучения.
  • 15 тысяч рублей для стобалльников по одному из экзаменационных предметов ЕГЭ.
  • 10 тысяч рублей для студентов со средним баллом ЕГЭ не менее 92.

Дополнительно, для учащихся очного отделения с высокими достижениями в спорте, науке и культурно-творческой деятельности предусмотрены выплаты до 50 тысяч рублей, а студентам определенных социальных категорий — от 15 до 25 тысяч рублей. Все первокурсники-бюджетники получают базовую академическую стипендию в размере 2,8 тысячи рублей до первой сессии.

Последующие сессии предоставляют возможность получения повышенной академической стипендии: 3,5 тысячи рублей при оценках «хорошо» и «отлично», и 4,2 тысячи рублей — только «отлично». Со второго курса доступна повышенная стипендия за ряд достижений (от 6 до 10 тысяч рублей). Для студентов 1-2 курсов, относящихся к льготным категориям и успешно сдавших сессию, предусмотрена повышенная социальная стипендия до 12,7 тысячи рублей (базовый размер — 4,2 тысячи рублей).

Для аспирантов РГПУ им. А. И. Герцена установлены государственные стипендии: 5 тысяч рублей для ассистентов-стажеров и 11 тысяч рублей для аспирантов по направлениям, определенным Минобрнауки РФ. Финансовые положения опубликованы на сайте вуза.

