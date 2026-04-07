ента новостей

21:04
Парламентарии Петербурга направили пасхальный гуманитарный конвой в зону СВО
20:54
В Петербурге стартует Первый международный фестиваль документального кино «ПитерДок»
14:46
В Герценовском университете поддержат талантливых первокурсников повышенной стипендиейи
10:40
На развязке КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы
10:38
В Ленобласти со стрельбой задержали лихача на «Ауди»
10:27
В Петербурге задержали помощницу скульптора, после визита к обманутой пенсионерке
10:20
В Петербурге задержали лжеремонтников по подозрению в хищении денег граждан под предлогом ремонта бытовой техники
10:11
В Невксом районе конфликт наркоманов закончился поножовщиной и падением с 12 этажа
20:54
В Петербурге пройдет «Неделя чистоты»
20:47
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре с участием Фаруха Рузиматова
20:43
Съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на КАД полностью перекроют
10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
10:30
В Ленобласти водитель «Соляриса», сдавая задним ходом во дворе, насмерть сбил свою супругу
10:24
Полицейские задержали «дропа» из Самары, обманувшего пенсионерку
10:09
В центре Петербурга задержали стрелка из травмата на автобусной остановке
10:02
В Петербурге водитель отстаивал парковочное место страйкбольным пистолетом
22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
20:56
В Петрбурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
13:30
В Петербурга раскрыли кражу техники со склада, совершенную полтора года назад
13:24
В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности
13:16
В Петербурге подросток стрелял из пневматики по припаркованным во дворе автомобилям
12:06
В Петербурге поймали дропа из Удмуртии за обман пенсионерки
10:52
В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов
20:06
На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
20:02
Разработка детской литературы, обновление ФГОС и подготовка кочевых педагогов
13:08
Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026
13:04
На пять месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД
12:56
В Ленобласти подвели итоги IV Архитектурного конкурса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Петербурге стартует Первый международный фестиваль документального кино «ПитерДок»

В Петербурге стартует Первый международный фестиваль документального кино «ПитерДок»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ПитерДок
В Киноконцертном зале СПбГИКиТ открывается Первый международный фестиваль документального кино «ПитерДок»

В Санкт‑Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ) сегодня стартовал Первый международный молодёжный фестиваль документального кино «ПитерДок». 

На протяжении пяти дней зрителям будет представлено 36 документальных лент из России, Беларуси, Узбекистана, Ирана, Сербии, Турции, Туниса и Италии. Эти фильмы были отобраны из более чем 1700 заявок, поступивших из почти 120 стран мира. Основная тематика представленных работ охватывает созидательный труд, семейные ценности, любовь к Родине и видение будущего.

Фестиваль организован СПбГИКиТ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты». Особенностью «ПитерДока» является отсутствие образовательных ограничений для режиссеров, сценаристов и операторов, при этом возраст авторов не должен превышать 35 лет.

Победители будут определены профессиональным жюри в шести категориях: «Гран-при», «Лучший документальный фильм», «Лучший экспериментальный документальный фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Специальный приз жюри» и «Приз студенческого жюри».

Губернатор Александр Беглов подчеркнул значимость петербургской школы кинодокументалистики, отметив вклад таких мастеров, как Ефим Учитель, Павел Коган, Михаил Авербах, Игорь Шадхан, Семен Аранович и Олег Рябоконь. Он выразил уверенность, что «ПитерДок» станет важной вехой в развитии документального кино в Северной столице и продемонстрирует интерес мирового сообщества к российской культуре и стремление к творческому сотрудничеству.

Помимо показов, программа фестиваля включает мастер-классы, питчинг кинопроектов и создание альманаха лучших работ для демонстрации в образовательных учреждениях. Важной частью станет онлайн-кинорынок, призванный помочь начинающим документалистам в поиске поддержки и партнёров.

Кинопоказы и другие события пройдут на площадках СПбГИКиТ и Дома кино. Вход на мероприятия свободный по предварительной регистрации. Фестиваль завершится 11 апреля.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

