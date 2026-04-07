В Петербурге стартует Первый международный фестиваль документального кино «ПитерДок»

В Санкт‑Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ) сегодня стартовал Первый международный молодёжный фестиваль документального кино «ПитерДок».

На протяжении пяти дней зрителям будет представлено 36 документальных лент из России, Беларуси, Узбекистана, Ирана, Сербии, Турции, Туниса и Италии. Эти фильмы были отобраны из более чем 1700 заявок, поступивших из почти 120 стран мира. Основная тематика представленных работ охватывает созидательный труд, семейные ценности, любовь к Родине и видение будущего.

Фестиваль организован СПбГИКиТ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты». Особенностью «ПитерДока» является отсутствие образовательных ограничений для режиссеров, сценаристов и операторов, при этом возраст авторов не должен превышать 35 лет.

Победители будут определены профессиональным жюри в шести категориях: «Гран-при», «Лучший документальный фильм», «Лучший экспериментальный документальный фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Специальный приз жюри» и «Приз студенческого жюри».

Губернатор Александр Беглов подчеркнул значимость петербургской школы кинодокументалистики, отметив вклад таких мастеров, как Ефим Учитель, Павел Коган, Михаил Авербах, Игорь Шадхан, Семен Аранович и Олег Рябоконь. Он выразил уверенность, что «ПитерДок» станет важной вехой в развитии документального кино в Северной столице и продемонстрирует интерес мирового сообщества к российской культуре и стремление к творческому сотрудничеству.

Помимо показов, программа фестиваля включает мастер-классы, питчинг кинопроектов и создание альманаха лучших работ для демонстрации в образовательных учреждениях. Важной частью станет онлайн-кинорынок, призванный помочь начинающим документалистам в поиске поддержки и партнёров.

Кинопоказы и другие события пройдут на площадках СПбГИКиТ и Дома кино. Вход на мероприятия свободный по предварительной регистрации. Фестиваль завершится 11 апреля.