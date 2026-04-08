Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге курьера мошенников задержали в момент передачи денег от пенсионерки

В Петербурге курьера мошенников задержали в момент передачи денег от пенсионерки

В Петербурге полицейские задержали курьера мошенников при передаче денег пенсионерки

Вчера к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 80-летней местной жительницы, проживающей по адресу: Моравский переулок, дом 3. Пожилая женщина сообщила, что неизвестные лица, выдавая себя за представителей различных организаций, связались с ней по телефону. Под предлогом необходимости «декларирования денежных средств» мошенники уговорили пенсионерку передать свои накопления посыльному.

Потерпевшая согласилась и подготовила сумму в размере 425 тысяч рублей. Однако преступная схема была сорвана благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов. В тот же день, 7 апреля, оперативники уголовного розыска задержали курьера непосредственно при попытке передачи денег у дома заявительницы.

Задержанным оказался 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, прибывший в Российскую Федерацию незадолго до инцидента.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ, часть 3. Подозреваемый был доставлен в отделение полиции. Помимо этого, в отношении него составлен административный протокол по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ за нарушение миграционного законодательства.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Ведутся следственные действия, направленные на выявление остальных лиц, причастных к данной мошеннической схеме.

