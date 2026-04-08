Питерец.ру » Культура » В Петербурге пройдут авторские вечера Эдварда Радзинского

В Петербурге пройдут авторские вечера Эдварда Радзинского

Опубликовал: Вадик Котов
Авторские вечера Эдварда Радзинского в Санкт-Петербурге пройдут 27 июля и 24 августа

Есть события, о которых не хочется говорить громко. Потому что их ценность не в ажиотаже, а в состоянии, в которое они погружают. Авторские вечера Эдварда Станиславовича Радзинского остаются именно такими. Без объявленных тем, без заранее означенных героев – и, возможно, поэтому особенно точными в интонации.
Заключительные вечера циклов:
27 июля – «Встречаясь с тайнами истории»
История раскрывается как личный опыт: судьбы и скрытые смыслы. Не лекция, а разговор, который возникает в зале со зрителями и больше не повторяется.
24 августа – «Голоса сквозь столетия»
Импровизация, где в центре не события, а люди и их голоса сквозь время. Прошлое звучит современно и неожиданно близко.
Уникальный формат, в котором каждая встреча складывается по-своему.
Санкт-Петербург, Концертный зал «Колизей» 27 июля и 24 августа.

12-05-2025, 11:17
Авторский вечер Эдварда Радзинского с новой программой из цикла «Встречаясь с тайнами истории»
11-11-2025, 12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
22-10-2024, 12:02
Авторские экскурсии в Санкт-Петербурге: уникальный взгляд на город
21-12-2025, 19:54
Кабаре вместо ресторана: новая тенденция в сфере досуга
24-06-2024, 14:57
Фестиваль классической музыки «Вечера в Монрепо»
5-08-2018, 20:58
Почему эпоху «Великого Гэтсби» называют «золотые, или ревущие 20-е»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
Сегодня, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
Сегодня, 11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
6-04-2026, 10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
Наверх