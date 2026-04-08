В Петербурге пройдут авторские вечера Эдварда Радзинского

Есть события, о которых не хочется говорить громко. Потому что их ценность не в ажиотаже, а в состоянии, в которое они погружают. Авторские вечера Эдварда Станиславовича Радзинского остаются именно такими. Без объявленных тем, без заранее означенных героев – и, возможно, поэтому особенно точными в интонации.

Заключительные вечера циклов:

27 июля – «Встречаясь с тайнами истории»

История раскрывается как личный опыт: судьбы и скрытые смыслы. Не лекция, а разговор, который возникает в зале со зрителями и больше не повторяется.

24 августа – «Голоса сквозь столетия»

Импровизация, где в центре не события, а люди и их голоса сквозь время. Прошлое звучит современно и неожиданно близко.

Уникальный формат, в котором каждая встреча складывается по-своему.

Санкт-Петербург, Концертный зал «Колизей» 27 июля и 24 августа.