Выставка картин Александра Александровича Попова

На выставке, открывшейся в Мемориальном музее-квартире А. С. Попова, представлены картины младшего сына Александра Степановича Попова – Александра Александровича Попова, а также экспонаты из фондов Мемориального музея А. С. Попова, рассказывающие об увлечениях членов семьи Попова. Экспозиция открылась в преддверии 140-летнего юбилея Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина), который отмечается в этом году.

Александр Александрович Попов родился 24 февраля 1887 года. С юных лет Александр любил рисовать, лепить. В 1906 году он окончил частную гимназию Карла Мая (знаменитая Петербургская школа Карла Мая). С 1906 по 1912 годы Александр Попов учился на электротехническом отделении Электротехнического института императора Александра III. Но техника его не привлекала, диплом инженера-электрика Александр не получил.

С 1912 по 1918 годы А. А. Попов служил кондуктором 2 класса (прапорщиком) в армии на артиллерийском складе. В России шла Гражданская война, и в 1918 году семья Поповых переехала на постоянное место жительства в деревню Лайково Тверской губернии. Здесь еще в 1905 году Александр Степанович Попов купил небольшое имение, где семья и пережила трудные голодные годы. Александр после демобилизации по состоянию здоровья преподавал рисование в деревенской школе второй ступени. В этой школе преподавали и занимались с детьми его старший брат композитор Степан (эстетика, история музыки), младшие сестры Раиса (гигиена) и Екатерина (математика). В 1920 году вдова А. С. Попова Раиса Алексеевна Попова, одна из первых женщин-врачей в России, помогла организовать в Лайково больницу. В Петроград Поповы вернулись в 1923 году. В последующие годы семья Поповых, оставившая благодарную память о себе, практически ежегодно посещала Лайково до 1932 года. В 1970 году у школы, носящей имя изобретателя радио, был открыт памятник А. С. Попову.

На выставке собраны картины и рисунки Александра Попова, написанные в период с 1909 по 1940 годы. Александр рисовал для души, чаще всего это были пейзажи. Большинство картин написано им в деревне Лайково, недалеко от города Удомля.

В 1923 году Александр Александрович Попов поступил на подготовительные курсы Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН, Академия художеств). В 1929 году он окончил архитектурный факультет ВХУТЕИНа. Работал в различных проектных институтах: занимался проектированием водозащитных сооружений для Северо-Западного региона СССР, затем трудился в Научно-проектом институте Минздрава.

В 1930 году Александр Александрович женился. Родственники жены имели небольшой дом недалеко от города Белева Тульской губернии. Часть его рисунков, представленных на выставке, посвящена пейзажам Белева.

В 1939 году А.А. Попов, хранитель наследия своего отца, перешел работать инженером в Музей Народной связи (Центральный музей связи), где служил и в годы блокады. С началом войны он передал личные вещи и документы А. С. Попова на сохранение в музей связи. 16 января 1942 года Александр Александрович скончался и был похоронен рядом с родителями на Литераторских мостках Волковского кладбища.

После открытия Мемориального музея А.С. Попова в 1948 году наследие А. С. Попова в части, касающейся его личной жизни и переписки, было передано в ЛЭТИ, в фонды Мемориального музея А. С. Попова, директором которого стала младшая дочь ученого Екатерина Александровна Попова-Кьяндская.

Помимо работ самого А. А. Попова, на выставке представлены картины М. П. Ижевской, племянницы А. С. Попова. Обращает на себя внимание картина Кирилла Кустодиева «Зимний пейзаж в блокаду», подаренная художником Е. А. Поповой-Кьяндской. Картина написана в 1957 году как эскиз декорации к спектаклю по пьесе Александра Крона «Офицер флота». Выставку дополняют экспонаты, рассказывающие об увлечениях членов семьи Поповых.

Время работы выставки: понедельник – пятница с 11:00 до 16:30.

Адрес: ул. Профессора Попова, дом 5, корп. Д, 3-й этаж, кв. 33 (вход со стороны 5-го корпуса СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Посещение осуществляется по предварительной записи (не позже, чем за день до посещения музея) по тел.: +7 812 234-59-00.

Посещение и организация экскурсий бесплатные.