В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека

Сегодня вечером, 3 марта около 19 часов 20 минут, на Воскресенской набережной, возле дома №32, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель BMW, 21-летний молодой человек, не выдержав безопасную дистанцию до других транспортных средств, допустил столкновение с двигавшимися в том же направлении автомобилями Kia и Renault.

После этого, потеряв контроль над управлением, нарушитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он сначала врезался в бетонное ограждение слева по ходу своего движения, а затем столкнулся с автомобилем Suzuki, которым управлял 71-летний мужчина.

В результате аварии пострадали четыре человека. Водитель BMW находится в состоянии клинической смерти и госпитализирован. Его 23-летняя пассажирка получила травмы средней степени тяжести и также была доставлена в больницу. Водитель Suzuki и его 66-летняя жена были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшей аварии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.