В Петербурге ликвидировали наркоплантации в двух квартирах

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, действуя на основании полученной оперативной информации, выявили факт организации 35-летним местным жителем двух квартир для культивирования и хранения запрещенных веществ.

В ходе обыска в Петроградском районе, по месту жительства подозреваемого, было обнаружено и изъято 18 пакетов с растительным веществом, общая масса которого превысила 800 граммов. Экспертиза установила, что часть изъятого является наркотическим средством — каннабисом.

Одновременно, во второй квартире, находящейся в Приморском районе и принадлежащей тому же лицу, правоохранители обнаружили оборудованную наркоплантацию. Были изъяты пять кустов растений с корневой системой, оборудование для их выращивания, электронные весы, упаковочные материалы, а также мобильные телефоны, предположительно, используемые в незаконной деятельности.

По предварительным данным, мужчина занимался выращиванием запрещенных растений с намерением дальнейшего сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.