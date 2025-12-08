На 61-м километре внутреннего кольца КАД 7 декабря, примерно в 23:00, произошла трагедия. 36-летний водитель автомобиля "Газель", двигаясь в направлении от проспекта Обуховской Обороны к Софийской улице, совершил столкновение с грузовиком "Вольво FH" с прицепом. Большегруз, за рулем которого находился 56-летний мужчина, находился в правом ряду из-за ранее произошедшего ДТП.

В результате сильного удара водитель "Газели" получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте аварии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осуществляют необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.