ента новостей

15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
14:28
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
14:24
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
14:20
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик

На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на КАД во Фрунзенском районе

На 61-м километре внутреннего кольца КАД 7 декабря, примерно в 23:00, произошла трагедия. 36-летний водитель автомобиля "Газель", двигаясь в направлении от проспекта Обуховской Обороны к Софийской улице, совершил столкновение с грузовиком "Вольво FH" с прицепом. Большегруз, за рулем которого находился 56-летний мужчина, находился в правом ряду из-за ранее произошедшего ДТП.

В результате сильного удара водитель "Газели" получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте аварии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осуществляют необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Все по теме: Фрунзенский район, КАД, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-07-2025, 10:44
На трассе "Нарва" в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Веста»
8-06-2025, 16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
14-07-2025, 10:48
В ДТП на улице Корякова погиб водитель автомобиля «Рено»
8-09-2025, 14:38
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
13-05-2025, 15:51
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель «Газели»
9-08-2023, 16:15
В Ленобласти водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовым «Вольво»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
Сегодня, 11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
Вчера, 15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
6-12-2025, 14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
Наверх