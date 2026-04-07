В Петербурге задержали лжеремонтников по подозрению в хищении денег граждан под предлогом ремонта бытовой техники

В Санкт-Петербурге сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержали четырех мужчин. Их подозревают в мошенничестве, связанном с хищением денежных средств граждан под предлогом ремонта бытовой техники.

По предварительным данным, злоумышленники размещали объявления о ремонтных услугах на популярных онлайн-площадках и распространяли рекламные листовки в почтовых ящиках жилых домов. Они также использовали веб-сайты, имитирующие страницы известных ремонтных сервисов. В рамках этой схемы действовало около десяти подставных организаций, зарегистрированных в городе.

Клиентам изначально называли невысокую стоимость работ, однако после начала ремонта цена существенно возрастала. Фигуранты объясняли это необходимостью покупки запчастей, которые по факту не требовались. Нередко мошенники брали аванс, а затем сообщали о новых поломках, вновь завышая цену. При попытке отказаться от услуг предоплата не возвращалась, а техника оставалась разобранной.

Приблизительный размер ущерба и число пострадавших еще устанавливаются. В ходе следственных действий полицейские задержали подозреваемых. При обысках в офисах и по местам жительства фигурантов было изъято около 12 миллионов рублей и другие вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению всех эпизодов преступной деятельности и установлению возможных сообщников.