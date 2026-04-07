В Ленобласти со стрельбой задержали лихача на «Ауди»

Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль "Ауди-80" на пересечении трасс "Нарва" и "Стрельна-Кипень-Гатчина". Водитель проигнорировал требование и продолжил движение, увеличив скорость. Полицейские начали преследование с включенными спецсигналами. Нарушитель не реагировал на призывы остановиться, создавая опасность для других участников движения.

Для принудительной остановки автомобиля было применено табельное оружие. Сотрудник полиции произвел сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрелы по колесам. В результате автомобиль остановился на улице у дома 106 в деревне Глухово Ломоносовского района.

За рулем оказался 19-летний житель Ломоносова, не имеющий водительских прав. Молодой человек заявил, что недавно приобрел автомобиль, но документов при себе не имеет.

На нарушителя составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: управление незарегистрированным ТС, управление без документов, управление без прав, нарушение правил маневрирования, невыполнение требования об остановке и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.