ента новостей

21:04
Парламентарии Петербурга направили пасхальный гуманитарный конвой в зону СВО
20:54
В Петербурге стартует Первый международный фестиваль документального кино «ПитерДок»
14:46
В Герценовском университете поддержат талантливых первокурсников повышенной стипендиейи
10:40
На развязке КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы
10:38
В Ленобласти со стрельбой задержали лихача на «Ауди»
10:27
В Петербурге задержали помощницу скульптора, после визита к обманутой пенсионерке
10:20
В Петербурге задержали лжеремонтников по подозрению в хищении денег граждан под предлогом ремонта бытовой техники
10:11
В Невксом районе конфликт наркоманов закончился поножовщиной и падением с 12 этажа
20:54
В Петербурге пройдет «Неделя чистоты»
20:47
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре с участием Фаруха Рузиматова
20:43
Съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на КАД полностью перекроют
10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
10:30
В Ленобласти водитель «Соляриса», сдавая задним ходом во дворе, насмерть сбил свою супругу
10:24
Полицейские задержали «дропа» из Самары, обманувшего пенсионерку
10:09
В центре Петербурга задержали стрелка из травмата на автобусной остановке
10:02
В Петербурге водитель отстаивал парковочное место страйкбольным пистолетом
22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
20:56
В Петрбурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
13:30
В Петербурга раскрыли кражу техники со склада, совершенную полтора года назад
13:24
В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности
13:16
В Петербурге подросток стрелял из пневматики по припаркованным во дворе автомобилям
12:06
В Петербурге поймали дропа из Удмуртии за обман пенсионерки
10:52
В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов
20:06
На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
20:02
Разработка детской литературы, обновление ФГОС и подготовка кочевых педагогов
13:08
Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026
13:04
На пять месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД
12:56
В Ленобласти подвели итоги IV Архитектурного конкурса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти со стрельбой задержали лихача на «Ауди»

В Ленобласти со стрельбой задержали лихача на «Ауди»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга с применением оружия задержали лихача на «Ауди», устроившего опасную езду в Ленобласти

Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль "Ауди-80" на пересечении трасс "Нарва" и "Стрельна-Кипень-Гатчина". Водитель проигнорировал требование и продолжил движение, увеличив скорость. Полицейские начали преследование с включенными спецсигналами. Нарушитель не реагировал на призывы остановиться, создавая опасность для других участников движения.

Для принудительной остановки автомобиля было применено табельное оружие. Сотрудник полиции произвел сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрелы по колесам. В результате автомобиль остановился на улице у дома 106 в деревне Глухово Ломоносовского района.

За рулем оказался 19-летний житель Ломоносова, не имеющий водительских прав. Молодой человек заявил, что недавно приобрел автомобиль, но документов при себе не имеет.

На нарушителя составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: управление незарегистрированным ТС, управление без документов, управление без прав, нарушение правил маневрирования, невыполнение требования об остановке и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх