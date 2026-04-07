На развязке КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы

На развязке КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об ограничениях движения на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга в связи с проведением дорожных работ. На транспортной развязке КАД с Софийской улицей будут временно закрыты две полосы.

С 27 апреля по 10 мая будет ограничено движение по первой и второй полосам, а с 11 по 24 мая – по третьей и четвёртой полосам. Эти меры связаны с заменой деформационного шва. На открытых для движения участках дороги скоростной режим будет снижен до 50 км/ч.

Работы будут проводиться на 60-м километре внутреннего кольца КАД в круглосуточном режиме, в три смены. Процесс разделен на два этапа: сначала работы будут вестись на одной половине проезжей части, затем на другой.

Все мероприятия осуществляются согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Участок проведения работ будет обозначен временными дорожными знаками, водоналивными барьерами и иметь световое ограждение. Информация об изменениях в движении также будет отображаться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД. Начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский заверил, что работы будут проведены с поэтапным ограничением пропускной способности.

