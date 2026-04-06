В Петербурге пройдет «Неделя чистоты»

С 2020 года в период месячника по благоустройству ГАТИ регулярно организует «Неделю чистоты». В этом году акция состоится уже в 11-й раз с главной задачей: усилить ответственность частных владельцев за уход за своим имуществом.

Каждый год эффективность растет: проверяется больше объектов, а количество нарушений снижается.

Так, весной 2025 года по сравнению с прошлым аналогичным периодом число осмотренных объектов выросло почти на 25% — с 1000 до 1300. Нарушений стало меньше на 15% — с 260 до 220. Более половины из них ликвидировано в ходе недели. Статистика подтверждает значительный эффект профилактики.

Инспекторов ГАТИ поддерживают передовые технологии. Только один комплекс «Городовой» с нейросетями позволяет в день проверить на 500 объектов больше.

В рамках весеннего месячника по благоустройству «Неделя чистоты» продлится с 6 по 11 апреля. Собственникам зданий предписано очистить фасады и окна, закрасить несанкционированные надписи и прибрать прилегающую территорию. При обнаружении нарушений инспекторы ГАТИ примут меры по их устранению.