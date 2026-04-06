В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»

Накануне днем, 5 апреля около 13 часов 55 минут произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие на 67-м километре трассы «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель», вдали от населенных пунктов. Водитель автомобиля «ВАЗ-21150», 27-летний мужчина, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Это привело к лобовому столкновению с автомобилем «Лада Ларгус», который управлялся 29-летним мужчиной.

Вследствие данного столкновения водитель «ВАЗ-21150» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте происшествия.

Представители правоохранительных органов ведут разбирательство по обстоятельствам произошедшей аварии.