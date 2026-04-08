ента новостей

21:00
Выставка картин Александра Александровича Попова
20:58
В Петербурге пройдут авторские вечера Эдварда Радзинского
20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
20:45
В Петербурге стартовал пятый Всероссийский спортивный марафон «Сила России»
16:40
В Петербурге задержали женщину, зарезавшую бывшего супруга
16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
11:27
Полицейские Петербурга ликвидировали межрегиональный канал незаконного оборота банковских и SIM-карт
11:20
В Сосновом Бору задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин
11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
11:06
В Петербурге мужчина избил и ограбил знакомую в апарт-отеле
11:01
В Петербурге пресекли сразу несколько схем незаконной легализации иностранцев
10:57
В Петербурге курьера мошенников задержали в момент передачи денег от пенсионерки
10:52
В Петербурге ликвидировали наркоплантации в двух квартирах
21:04
Парламентарии Петербурга направили пасхальный гуманитарный конвой в зону СВО
20:54
В Петербурге стартует Первый международный фестиваль документального кино «ПитерДок»
14:46
В Герценовском университете поддержат талантливых первокурсников повышенной стипендиейи
10:40
На развязке КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы
10:38
В Ленобласти со стрельбой задержали лихача на «Ауди»
10:27
В Петербурге задержали помощницу скульптора, после визита к обманутой пенсионерке
10:20
В Петербурге задержали лжеремонтников по подозрению в хищении денег граждан под предлогом ремонта бытовой техники
10:11
В Невксом районе конфликт наркоманов закончился поножовщиной и падением с 12 этажа
20:54
В Петербурге пройдет «Неделя чистоты»
20:47
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре с участием Фаруха Рузиматова
20:43
Съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на КАД полностью перекроют
10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
10:30
В Ленобласти водитель «Соляриса», сдавая задним ходом во дворе, насмерть сбил свою супругу
10:24
Полицейские задержали «дропа» из Самары, обманувшего пенсионерку
10:09
В центре Петербурга задержали стрелка из травмата на автобусной остановке
10:02
В Петербурге водитель отстаивал парковочное место страйкбольным пистолетом
22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали женщину, зарезавшую бывшего супруга

В Петербурге задержали женщину, зарезавшую бывшего супруга

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали на территории Фрунзенского района женщину, зарезавшую бывшего супруга

1 апреля, в одной из квартир по адресу Петергофское шоссе, дом 86, корпус 3, было обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками гниения и ранением в области шеи. По факту обнаружения правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 105, части 1 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство.

Спустя несколько дней, 7 апреля, в 6:30 утра, на улице Бухарестской, в доме 72, корпус 1, сотрудники угрозыска Главного управления, в сотрудничестве с коллегами из УМВД России по Красносельскому району, произвели задержание 38-летней женщины. Она подозревается в совершении убийства своего бывшего супруга.

Согласно предварительным данным, столкновение между супругами произошло 7 марта в квартире по Петергофскому шоссе, дом 86, корпус 3. В ходе возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений, подозреваемая нанесла бывшему мужу ножевые ранения, от которых он впоследствии скончался.

Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Все по теме: Красносельский район, ножевое ранение, убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Происшествия на дорогах

Сегодня, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
Сегодня, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
Сегодня, 11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
6-04-2026, 10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
Наверх