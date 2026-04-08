В Петербурге задержали женщину, зарезавшую бывшего супруга

1 апреля, в одной из квартир по адресу Петергофское шоссе, дом 86, корпус 3, было обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками гниения и ранением в области шеи. По факту обнаружения правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 105, части 1 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство.

Спустя несколько дней, 7 апреля, в 6:30 утра, на улице Бухарестской, в доме 72, корпус 1, сотрудники угрозыска Главного управления, в сотрудничестве с коллегами из УМВД России по Красносельскому району, произвели задержание 38-летней женщины. Она подозревается в совершении убийства своего бывшего супруга.

Согласно предварительным данным, столкновение между супругами произошло 7 марта в квартире по Петергофскому шоссе, дом 86, корпус 3. В ходе возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений, подозреваемая нанесла бывшему мужу ножевые ранения, от которых он впоследствии скончался.

Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.