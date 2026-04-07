Парламентарии Петербурга направили пасхальный гуманитарный конвой в зону СВО

В Санкт-Петербурге состоялась отправка очередного гуманитарного груза для участников специальной военной операции. В отправке приняли участие депутаты Законодательного Собрания Анастасия Мельникова, Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Антон Рудаков, второй командир Ленинградского полка Михаил Коган, а также настоятель Андреевского собора иерей Артемий Наумов.

Отправленный груз включает в себя квадрокоптеры, маскировочные сети, противоосколочные накидки, предметы личной гигиены, окопные свечи и продукты питания. Кроме того, бойцы получат свежий выпуск газеты «Петербургский дневник» с материалами о Ленинградском полке, а также иконы и пасхальные куличи, испечённые к Светлому Христову Воскресению.

Это уже 89-я партия гуманитарной помощи, подготовленная депутатами и сотрудниками ЗС СПб, волонтёрами, представителями бизнеса и неравнодушными петербуржцами. Ранее для Ленинградского полка уже были отправлены строительные материалы, одежда, обувь, медикаменты, средства радиоэлектронной борьбы, оптоволоконный кабель, автомобильная и мототехника, а также письма от школьников. По запросу военнослужащих конструкторы Северной столицы разработали и запустили в мелкосерийное производство тактический багги «Тачанка», адаптированный к боевым условиям. Гуманитарная помощь из Петербурга направляется не только в зону боевых действий, но и жителям новых регионов и прифронтовых территорий.