В Невксом районе конфликт наркоманов закончился поножовщиной и падением с 12 этажа

В Невксом районе конфликт наркоманов закончился поножовщиной и падением с 12 этажа

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали наркозависимого мужчину после гибели его знакомого, выпрыгнувшего из окна

Накануне утром, 6 апреля около 11 часов 10 минут сотрудники правоохранительных органов Невского района Петербурга получили информацию от свидетеля о падении человека из окна на Фарфоровской улице, дом 7.

Прибывшие на место полицейские установили, что 25-летний уроженец Тверской области, упавший с высоты, скончался от ножевых ранений в области спины.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 24-летний знакомый погибшего. По предварительной версии, во время совместного употребления наркотиков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему приятелю несколько ударов ножом.

С целью избежания дальнейшего нападения, пострадавший, по всей вероятности, выпрыгнул с балкона 12-го этажа.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Невский район, ножевое ранение, падение с высоты, наркотики
