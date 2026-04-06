ента новостей

20:54
В Петербурге пройдет «Неделя чистоты»
20:47
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре с участием Фаруха Рузиматова
20:43
Съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на КАД полностью перекроют
10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
10:30
В Ленобласти водитель «Соляриса», сдавая задним ходом во дворе, насмерть сбил свою супругу
10:24
Полицейские задержали «дропа» из Самары, обманувшего пенсионерку
10:09
В центре Петербурга задержали стрелка из травмата на автобусной остановке
10:02
В Петербурге водитель отстаивал парковочное место страйкбольным пистолетом
22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
20:56
В Петрбурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
13:30
В Петербурга раскрыли кражу техники со склада, совершенную полтора года назад
13:24
В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности
13:16
В Петербурге подросток стрелял из пневматики по припаркованным во дворе автомобилям
12:06
В Петербурге поймали дропа из Удмуртии за обман пенсионерки
10:52
В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов
20:06
На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
20:02
Разработка детской литературы, обновление ФГОС и подготовка кочевых педагогов
13:08
Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026
13:04
На пять месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД
12:56
В Ленобласти подвели итоги IV Архитектурного конкурса
12:51
В Петербурге с 4 апреля в двух района ограничат движение транспорта
12:33
В Ленобласти полицейские ликвидировали производство мефедрона
12:26
В Красногвардейском районе выявили факт незаконной миграции
12:20
В Тихвине задержали женщину, обокравшую своего бывшего мужа
12:13
В Приморском районе задержали женщину-дропа, обманувшую пенсионерку
12:08
В Петербурге задержали жителя Кудрово, обманувший пенсионерку
12:02
В центре Петербурга задержали группу молодых людей, избивших прохожего
20:14
В Петербурге нового прокурора представили коллективу ведомства
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель «Соляриса», сдавая задним ходом во дворе, насмерть сбил свою супругу

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Всеволожского района Ленобласти возбудили уголовное дело после наезда на пешехода

Накануне вечером, 5 апреля около 17:00, на внутридворовой территории дома по улице Мира в поселке Морозова, Всеволожского района Ленинградской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. 48-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, при движении задним ходом сбил свою 54-летнюю жену. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело согласно части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В отношении водителя избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
Сегодня, 10:30
В Ленобласти водитель «Соляриса», сдавая задним ходом во дворе, насмерть сбил свою супругу
3-04-2026, 22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
3-04-2026, 21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
Наверх