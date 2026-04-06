В Ленобласти водитель «Соляриса», сдавая задним ходом во дворе, насмерть сбил свою супругу

Накануне вечером, 5 апреля около 17:00, на внутридворовой территории дома по улице Мира в поселке Морозова, Всеволожского района Ленинградской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. 48-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, при движении задним ходом сбил свою 54-летнюю жену. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело согласно части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В отношении водителя избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.