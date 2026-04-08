Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пресекли сразу несколько схем незаконной легализации иностранцев

В Петербурге пресекли сразу несколько схем незаконной легализации иностранцев

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Петербургские полицейские пресекли сразу несколько схем незаконной легализации иностранцев

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли деятельность преступных групп, занимавшихся незаконной легализацией иностранцев в России. Операции проводились в Выборгском, Центральном и Колпинском районах города.

В Выборгском районе 25-летняя жительница города за 60 тысяч рублей фиктивно вышла замуж за иностранца, чтобы помочь ему получить разрешение на временное проживание. Похожий случай произошел в Центральном районе, где 29-летняя местная жительница за 55 тысяч рублей оформила фиктивный брак, который позволил иностранцу получить не только временное разрешение, но и вид на жительство. Оба случая были раскрыты оперативниками уголовного розыска. Подозреваемые задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статье 322.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, в Колпинском районе была выявлена схема фиктивной миграционной постановки на учет. 37-летний мужчина совместно с неустановленными лицами предлагал иностранцам фиктивную регистрацию за 5 тысяч рублей с человека. При этом иностранные граждане по указанным адресам не проживали. В результате такой деятельности незаконно на миграционный учет были поставлены не менее 10 человек. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Все иностранные граждане, причастные к этим схемам, опрошены. Решается вопрос об аннулировании выданных им миграционных документов.

Все по теме: Выборгский район, Центральный район, Колпинский район, мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
