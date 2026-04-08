Питерец.ру » Спорт » В Петербурге стартовал пятый Всероссийский спортивный марафон «Сила России»

В Петербурге стартовал пятый Всероссийский спортивный марафон «Сила России»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
За эти годы к большому спортивному празднику уже присоединились более 1,3 миллиона человек

В Санкт-Петербурге дан старт пятому спортивному марафону «Сила России», организованного партией «Единая Россия» и ее сторонниками по всей стране. Главные цели мероприятия – продвижение массового спорта и ценностей здорового образа жизни, а также формирование единой площадки для объединения любителей спорта.

Участникам предложена программа бесплатных тренировок под руководством именитых спортсменов. Также они имеют возможность внести предложения для новой народной программы «Единой России». К участию приглашаются все желающие, независимо от уровня подготовки.

Первый этап марафона прошел в Калининском районе города, где состоялся забег на 5 километров. Специальным событием стала общая разминка, которую провела Наталья Антюх, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы. Участвующие имели возможность проверить свои силы и пообщаться с прославленной спортсменкой.

«Мы открываем серию спортивных мероприятий «Сила России», которые способствуют объединению людей, повышению доступности спорта и формированию культуры здорового образа жизни. В дальнейшем мы намерены проводить подобные мероприятия на регулярной основе», – сообщил секретарь Калининского районного отделения партии Владимир Гаража.

За годы проведения к марафону в масштабах всей страны присоединилось более 1,3 миллиона человек.

«Ключевая задача «Единой России» – создание условий для занятий спортом и ведения здорового образа жизни, особенно для молодежи. Мы стремимся привлечь как можно больше людей, чтобы укрепить нашу нацию, сделать ее сильной и непобедимой», – подчеркнул депутат, олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Уникальность марафона заключается в предоставлении бесплатного доступа к занятиям спортом под руководством ведущих российских тренеров и спортсменов, включая олимпийских чемпионов. Это прекрасная возможность для каждого улучшить свою физическую форму, обрести бодрость и вдохновение. Информацию о площадках и регистрацию на бесплатные занятия можно найти на официальном сайте «Силы России».

В текущем сезоне марафон завершится 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации.

