Съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на КАД полностью перекроют

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о перекрытии двух съездов на 10-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. Ограничения коснутся участка в районе пересечения с Западным скоростным диаметром (ЗСД) и продлятся пять месяцев.

С 7 апреля по 1 сентября движение будет полностью закрыто по съездам с ЗСД и Левашовского шоссе, ведущим на внешнее кольцо КАД. Эти меры связаны с проведением реконструкции северного участка КАД. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Несмотря на ограничения, съезд с ЗСД на Левашовское шоссе останется открытым и будет функционировать в обычном режиме.

Все работы будут проводиться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности водителей будут установлены временные знаки, ограничивающие скорость, направляющие устройства со световой индикацией, а также ограждения в виде водоналивных барьеров и конусов. Будет смонтирована соответствующая световая сигнализация.