Питерец.ру » Происшествия » Полицейские Петербурга ликвидировали межрегиональный канал незаконного оборота банковских и SIM-карт

Полицейские Петербурга ликвидировали межрегиональный канал незаконного оборота банковских и SIM-карт

Опубликовал: Антон78
ГУ МВД
Полиция Петербурга ликвидировала межрегиональный канал незаконного оборота банковских и SIM-карт

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Санкт-Петербурга и Ленинградской области пресекли деятельность крупной преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом платежных средств. В результате целенаправленной операции на территории Санкт-Петербурга и Москвы были задержаны двое предполагаемых организаторов схемы, 34 и 35 лет.

По данным правоохранительных органов, преступная схема действовала с июля прошлого года. Старший из задержанных, находясь в Москве, налаживал связь с анонимными кураторами и организовал массовую скупку банковских и SIM-карт, оформленных на подставных лиц. Объявления о такой деятельности размещались в специализированных интернет-каналах, привлекая людей, впоследствии ставших "дропперами" в различных регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тульскую, Брянскую и Ленинградскую области. Его сообщник отвечал за оформление и передачу этих платежных инструментов в Северной столице и Ленинградской области. Полученные карты и SIM-карты использовались для проведения нелегальных финансовых операций.

Организатор незаконного бизнеса получал около 300 тысяч рублей ежемесячно, его подельник — вдвое меньше. Вознаграждение перечислялось в криптовалюте для соблюдения конспирации.

В ходе обысков изъято более 600 банковских и SIM-карт, 19 смартфонов с компрометирующей перепиской, а также черновые записи с финансовой отчетностью. Кроме того, установлены данные более тысячи владельцев счетов, вовлеченных в данную криминальную схему.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 УК РФ. Фигуранты задержаны. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех участников преступной цепочки и выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности. Правовая оценка будет дана лицам, предоставившим свои платежные средства для незаконного оборота.

