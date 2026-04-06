В Петербурге водитель отстаивал парковочное место страйкбольным пистолетом

5 апреля днем к полицейским Приморского района Санкт-Петербурга поступило заявление о дорожном конфликте на улице Ильюшина. На место происшествия выехал наряд дорожно-патрульной службы. Сотрудники ДПС установили, что у дома № 15, корпус 1, между водителем кроссовера марки «Хавал» и заявителем произошел конфликт из-за парковки. В ходе ссоры водитель китайского автомобиля угрожал оппоненту страйкбольным пистолетом.

Подозреваемый в угрозах был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении водителя «Хавала» составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Страйкбольный пистолет, который использовался в качестве угрозы, был изъят.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возможности возбуждения уголовного дела в отношении задержанного.