В Петербурге водитель отстаивал парковочное место страйкбольным пистолетом

В Петербурге водитель отстаивал парковочное место страйкбольным пистолетом

Опубликовал: Антон78
В Приморском районе полицейские задержали водителя, отстаивавшего парковочное место страйкбольным пистолетом

5 апреля днем к полицейским Приморского района Санкт-Петербурга поступило заявление о дорожном конфликте на улице Ильюшина. На место происшествия выехал наряд дорожно-патрульной службы. Сотрудники ДПС установили, что у дома № 15, корпус 1, между водителем кроссовера марки «Хавал» и заявителем произошел конфликт из-за парковки. В ходе ссоры водитель китайского автомобиля угрожал оппоненту страйкбольным пистолетом.

Подозреваемый в угрозах был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении водителя «Хавала» составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Страйкбольный пистолет, который использовался в качестве угрозы, был изъят.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возможности возбуждения уголовного дела в отношении задержанного.

Похожие публикации

8-09-2022, 16:19
В Парголово дебошир угрожал пистолетом водителю автобуса
31-07-2025, 14:19
На Невском проспекте в одном из баров мужчина угрожал персоналу игрушечным пистолетом
11-06-2023, 12:05
В Невском районе после ДТП произошел конфликт со стрельбой
5-09-2023, 13:33
В Петербурге дорожный конфликт мужчин на «Мерседесах» закончился стрельбой
27-07-2025, 14:58
В Ленобласти конфликт соседей в садоводстве закончился стрельбой
19-06-2023, 11:46
В Приморском районе конфликт на парковке завершился поножовщиной

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
Сегодня, 10:30
В Ленобласти водитель «Соляриса», сдавая задним ходом во дворе, насмерть сбил свою супругу
3-04-2026, 22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
3-04-2026, 21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
