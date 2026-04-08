На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Движение на съезде с внутреннего кольца КАД на Мурманское шоссе было затруднено из-за ДТП

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о затруднении движения на 51-м километре КАД, в районе пересечения с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола»). Причиной стало дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 8 апреля примерно в 14:30 на съезде №8.

На внутреннем кольце КАД произошло опрокидывание грузового автомобиля, в результате чего его груз оказался на проезжей части съезда. Движение на данном участке дороги было существенно затруднено. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники дорожных служб, также прибыла спецтехника для устранения последствий аварии. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

«По состоянию на 18:30 последствия дорожно-транспортного происшествия полностью ликвидированы. Повреждённое грузовое транспортное средство эвакуировано. Проезжая часть очищена. Движение автомобильного транспорта по съезду полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Автомобильного затора нет» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

