Полицейские задержали «дропа» из Самары, обманувшего пенсионерку

7 декабря вечером 87-летняя пенсионерка, проживающая на Софийской улице, обратилась к полицейским Фрунзенского района Петербурга. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников, позвонивших ей на домашний телефон. Под предлогом необходимости проверить подлинность и задекларировать ее деньги, злоумышленники убедили пожилую женщину передать миллион рублей курьеру.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за мошенничество в особо крупном размере.

Оперативникам удалось установить личность человека, причастного к данному преступлению. 4 апреля, в рамках служебной командировки, 18-летний житель Самары, проживающий на Ново-Садовой улице, был задержан по месту своего жительства. После задержания он был доставлен в Санкт-Петербург.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.