Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса

В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района Петербурга проводят проверку по факту массового ДТП с участием автобуса

Сегодня днем, 8 апреля около 12 часов, в районе дома 10 «д» по 8-му Верхнему переулку, рейсовый автобус марки «ПАЗ», двигавшийся по проспекту Энгельса, столкнулся с передвигавшемся в том же направлении автомобилем «Мерседес». От удара «Мерседес» по инерции врезался в «Тойоту», а «Тойота», в свою очередь, задела «Киа».

В результате произошедшей аварии травмы получили четыре пассажирки автобуса — женщины возрастом от 25 до 76 лет. Предварительные данные указывают на то, что все пострадавшие были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

По данному происшествию ведется проверка.

