Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали помощницу скульптора, после визита к обманутой пенсионерке

В Петербурге задержали помощницу скульптора, после визита к обманутой пенсионерке

Опубликовал: Антон78
ГУ МВД
Полицейские задержали помощницу скульптора, после визита которой пенсионерка осталась без нескольких миллионов

1 апреля 76-летняя пожилая женщина с улицы Стойкости, Кировского района Петербурга стала жертвой мошенников. Неизвестные, позвонив ей, под видом декларирования денежных средств, убедили передать курьеру крупную сумму – 3 298 490 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

По подозрению в совершении указанного преступления полиция задержала 39-летнюю петербурженку, работающую помощником скульптора. Задержание произошло 6 апреля около дома 44 по Будапештской улице в соответствии со статьей 91 УПК РФ. 


