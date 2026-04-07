В Петербурге задержали помощницу скульптора, после визита к обманутой пенсионерке

1 апреля 76-летняя пожилая женщина с улицы Стойкости, Кировского района Петербурга стала жертвой мошенников. Неизвестные, позвонив ей, под видом декларирования денежных средств, убедили передать курьеру крупную сумму – 3 298 490 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

По подозрению в совершении указанного преступления полиция задержала 39-летнюю петербурженку, работающую помощником скульптора. Задержание произошло 6 апреля около дома 44 по Будапештской улице в соответствии со статьей 91 УПК РФ.



