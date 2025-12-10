В Петербурге ликвидировали "брачный бизнес" по легализации мигрантов

В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России, задержан 44-летний мужчина, организовавший схему незаконной легализации иностранных граждан. Он руководил всем процессом, подбирая фиктивных супругов.

Совместно с сообщниками он находил россиянок, готовых за денежное вознаграждение заключить брак с иностранцами. После формального оформления брака злоумышленники готовили пакет документов для передачи в компетентные органы.

Благодаря этой схеме иностранцы, прибывшие из ближнего зарубежья и стран Африки, получали разрешение на временное проживание в России сроком до трех лет.

Оперативники также задержали фиктивных "невест" – шесть женщин в возрасте от 25 до 59 лет, пять из Санкт-Петербурга и одна из Всеволожска.

Предварительно установлено, что группа причастна к созданию не менее 20 фиктивных семей. Каждый такой брак был инструментом для незаконной легализации иностранцев в России.

Следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Организатор схемы задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ, "невестам" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Продолжается работа по выявлению подобных преступных схем.