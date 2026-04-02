В Петербурге задержали жителя Кудрово, обманувший пенсионерку

В Красногвардейском районе задержан 23-летний мужчина по подозрению в мошенничестве на сумму 250 000 рублей. Инцидент произошел 17 марта, когда 85-летней пенсионерке, проживающей на проспекте Энергетиков, позвонили неизвестные. Под предлогом декларирования денежных средств они убедили пожилую женщину передать значительную сумму курьеру.

Встреча с курьером, в результате которой потерпевшая лишилась 250 000 рублей, состоялась днем 17 марта. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

1 апреля около 09 часов 10 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска у дома № 28 по Заневскому проспекту был задержан 23-летний житель Кудрово.

Задержание произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.