В Петербурге задержали жителя Кудрово, обманувший пенсионерку

В Петербурге задержали жителя Кудрово, обманувший пенсионерку

Опубликовал: Антон78
Полицейские Красногвардейского района задержали жителя Кудрово, обманувший пенсионерку

В Красногвардейском районе задержан 23-летний мужчина по подозрению в мошенничестве на сумму 250 000 рублей. Инцидент произошел 17 марта, когда 85-летней пенсионерке, проживающей на проспекте Энергетиков, позвонили неизвестные. Под предлогом декларирования денежных средств они убедили пожилую женщину передать значительную сумму курьеру.

Встреча с курьером, в результате которой потерпевшая лишилась 250 000 рублей, состоялась днем 17 марта. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

1 апреля около 09 часов 10 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска у дома № 28 по Заневскому проспекту был задержан 23-летний житель Кудрово.

Задержание произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
Похожие публикации

17-02-2026, 10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
9-02-2026, 09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
27-03-2026, 10:40
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера из Колпино
1-04-2026, 10:09
В Петербурге задержали пособницу мошенников, обманувших пенсионерку из Металлстроя
18-02-2026, 11:01
В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников
11-02-2026, 13:29
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку

Происшествия на дорогах

3-04-2026, 22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
3-04-2026, 21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
3-04-2026, 13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
1-04-2026, 19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
