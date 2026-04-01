В Петербурге задержали пособницу мошенников, обманувших пенсионерку из Металлстроя

31 марта в Колпинском районе Петербурга полицейские задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, она выступала в роли курьера, забирая деньги у жертв по указанию неизвестных.

Инцидент произошел с 71-летней жительницей поселка Металлострой. В течение недели неизвестные, представляясь сотрудниками различных служб, убедили пенсионерку в необходимости передать им средства для "сохранности" от мошенников. Потерпевшая дважды встречалась с курьером и передала ему в общей сложности 1 085 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Подозреваемая была задержана 31 марта по месту жительства на проспекте Ударников в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас она задержана в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Проводятся дальнейшие следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.