В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера из Колпино

72-летний житель Колпино стал жертвой мошенников, лишившись 1 150 000 рублей. Инцидент произошел в период с 16 по 17 марта. Пенсионер обратился в правоохранительные органы 18 марта.

По словам пострадавшего, неизвестные связались с ним по телефону, убедив под предлогом декларирования денежных средств передать крупную сумму наличных курьеру. Встреча состоялась возле одного из подъездов дома по Загребскому бульвару.

25 марта, около 15:30, сотрудниками уголовного розыска был задержан 43-летний мужчина. Задержание произошло у дома 44 по Лиговскому проспекту. По версии следствия, именно он забрал деньги у пенсионера. Мужчина не имеет официального трудоустройства и проживает в Ленинградской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.