В центре Петербурга задержали группу молодых людей, избивших прохожего

29 марта 2026 года к полицейским поступило заявление от женщины, которая сообщила, что в ванной комнате своей квартиры, расположенной по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 33, обнаружила своего 30-летнего знакомого. Пострадавший находился с травмами, и был экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В ходе полицейской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 111, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся умышленного причинения серьезного вреда здоровью.

Поздним вечером 31 марта в 23:30, у дома 15 по улице Чехова, сотрудники уголовного розыска задержали трех молодых людей в возрасте от 17 до 18 лет. Двое из них имели криминальное прошлое. Вместе с ними была задержана их 17-летняя спутница.

Предварительно установлено, что 29 марта, возле дома 50 по Лиговскому проспекту, задержанные совершили нападение на потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз по статье 213, части 2 Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей произошедшее как хулиганство.

Все четверо задержанных помещены под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.