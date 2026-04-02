В центре Петербурга задержали группу молодых людей, избивших прохожего

В центре Петербурга задержали группу молодых людей, избивших прохожего

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали группу молодых людей, избивших прохожего в центре города

29 марта 2026 года к полицейским поступило заявление от женщины, которая сообщила, что в ванной комнате своей квартиры, расположенной по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 33, обнаружила своего 30-летнего знакомого. Пострадавший находился с травмами, и был экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В ходе полицейской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 111, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся умышленного причинения серьезного вреда здоровью.

Поздним вечером 31 марта в 23:30, у дома 15 по улице Чехова, сотрудники уголовного розыска задержали трех молодых людей в возрасте от 17 до 18 лет. Двое из них имели криминальное прошлое. Вместе с ними была задержана их 17-летняя спутница.

Предварительно установлено, что 29 марта, возле дома 50 по Лиговскому проспекту, задержанные совершили нападение на потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз по статье 213, части 2 Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей произошедшее как хулиганство.

Все четверо задержанных помещены под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Похожие публикации

25-03-2026, 10:31
В Кировске задержали двоих подозреваемых в краже из квартиры
26-09-2025, 11:55
В Петербурге Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине из ревности на Дачном проспекте
13-03-2026, 13:11
В Шушарах задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с улицы Белы Куна
24-03-2026, 11:49
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет
13-02-2026, 12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
2-03-2026, 11:10
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека

Происшествия на дорогах

3-04-2026, 22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
3-04-2026, 21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
3-04-2026, 13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
1-04-2026, 19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
Наверх