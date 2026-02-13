В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому

10 февраля, в 05:15, в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 48-летнего мужчины, прибывшего из Центральной Азии. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу накануне вечером с ранением живота и находится в тяжелом состоянии.

11 февраля, в 13:00, в поселке Шушары, у дома 12 по улице Поселковская, сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России «Пушкинское» был задержан 46-летний знакомый потерпевшего. Задержанный, ранее судимый дворник, подозревается в нанесении ранения своему знакомому во время внезапно возникшей ссоры.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.