В Кировске задержали двоих подозреваемых в краже из квартиры

Ночью 9 марта, около 00 часов 45 минут к полицйеским поступило заявление от 56-летней жительницы Кировского района Ленобласти. По словам женщины, из ее квартиры по адресу ул. Советская, д. 11, были похищены два телевизора, игровая консоль и золотая цепочка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158, части 3, пункту "а" Уголовного кодекса РФ (кража).

24 марта в 12:00 у дома 41 по улице Советская в городе Кировск сотрудниками уголовного розыска были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 38-летний уроженец Карелии и его 42-летний сообщник, оба ранее неоднократно судимые за кражи.

Задержанные находятся под стражей в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ожидая дальнейших следственных действий.