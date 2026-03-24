В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет

Ночью 22 марта сотрудники правоохранительных органов Московского района Петербурга получили сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен мужчина, предположительно 35 лет, с травмами головы. Инцидент произошел возле дома 75 по улице Ленсовета.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что конфликт произошел на автобусной остановке. В ходе ссоры один из участников нанес пострадавшему удар по лицу. От полученного удара мужчина потерял равновесие и упал, получив травмы головы. Нападавший же скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Спустя сутки, 23 марта, сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя на Киевской улице. Он подозревается в причастности к данному преступлению. Задержание проведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.