ента новостей

20:41
В Петербурге Дворец спортивных игр «Зенит» признали региональным памятником
20:38
Ленобласть и Петербург берут под контроль состояние Ладоги
20:33
В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»
20:30
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу
18:28
В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы
18:24
В Петербурге за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок
12:21
В Ленобласти задержали двух жителей Тосненского района, подозреваемых в организации незаконной миграции
12:12
На КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу
12:09
В Петербурге трое подростков с пистолетом ограбили продуктовый магазин и пункт выдачи заказов
12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
11:55
В Колпино задержали местного жителя, отоварившегося по найденной карте пенсионерки
11:52
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на Шлиссельбургском проспекте
11:49
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет
11:43
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы
20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
20:13
Выставка Александры Худяковой «Дуальность Венеры»
20:10
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу
20:07
Золотые хиты оркестра Поля Мориа в Колизее
20:04
В районе ТРЦ «Мега Дыбенко» на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
10:55
В Тихвине открылась выставка одного шедевра — портрет композитора кисти Ильи Репина
10:16
В Петербурге здание Володарского (Невского) райсовета признали региональным памятником
10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
10:07
В Шушарах пьяный мужчина пытался поджеч помещение управляющей компании
10:03
В Ленобласти нетрезвого водителя задержали с применением табельного оружия
09:56
В центре Петербурга прошли масштабные полицейские проверки
22:32
СКА разгромил «Шанхайских Драконов» со счетом 5:1
20:55
Открытие IX Международного конкурса вокалистов им. Б. Т. Штоколова
16:33
В Таврическом дворце кадеты из Беларуси и Мариуполя стали участниками Кадетского бала
16:30
Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Мшанской
16:25
В Петербурге задержали мужчину, хранившего взрывчатые вещества в квартире
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет

В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Московского района задержали подозреваемого в тяжком преступлении, совершенном на автобусной остановке

Ночью 22 марта сотрудники правоохранительных органов Московского района Петербурга получили сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен мужчина, предположительно 35 лет, с травмами головы. Инцидент произошел возле дома 75 по улице Ленсовета.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что конфликт произошел на автобусной остановке. В ходе ссоры один из участников нанес пострадавшему удар по лицу. От полученного удара мужчина потерял равновесие и упал, получив травмы головы. Нападавший же скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Спустя сутки, 23 марта, сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя на Киевской улице. Он подозревается в причастности к данному преступлению. Задержание проведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Московский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-09-2025, 11:55
В Петербурге Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине из ревности на Дачном проспекте
17-12-2025, 12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
24-12-2025, 12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
19-11-2025, 12:01
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
5-11-2025, 10:38
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
13-02-2026, 12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
Вчера, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
Вчера, 10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
19-03-2026, 20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
Наверх