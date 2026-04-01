В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист

Сегодня днем, 1 апреля 2026 года около 13 часов 40 минут на пересечении улиц Ломоносова и Жуковского города Сланцы произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля "Geely" совершил столкновение с мотоциклом "Yamaha", которым управлял 41-летний мотоциклист. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог, где водитель "Geely" не уступил дорогу двухколесному транспортному средству.

К сожалению, в результате аварии водитель мотоцикла скончался по дороге в больницу, в машине скорой помощи. Водитель и пассажиры легкового автомобиля травм не получили.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, включая следственно-оперативную группу и наряд дорожно-патрульной службы отделения ГАИ по Сланцевскому району. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.