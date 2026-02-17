В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта

17 февраля 2026 года в 08:30 в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступила информация от 94-летней жительницы Светлановского проспекта. Пожилая женщина сообщила, что несколько дней назад неизвестные лица, представившись работниками различных служб, связались с ней по телефону. Под предлогом обеспечения сохранности ее накоплений, злоумышленники уговорили пенсионерку передать им наличные в сумме 200 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ, частью 2, предусматривающей ответственность за мошенничество.

В ходе проведенных оперативно-розыскных действий, 16 февраля, сотрудниками уголовного розыска была задержана 81-летняя женщина. Подозрение в причастности к совершению указанного преступления пало на нее. Задержание произошло в ее квартире, расположенной по адресу: улица Союза Печатников, дом 19.

Предварительно установлено, что задержанная сама незадолго до этого стала жертвой мошенников. Неизвестные обманули ее, вовлекши в преступную схему в качестве посредника.

После проведения необходимых следственных действий, подозреваемая была отпущена под обязательство о явке в полицию.