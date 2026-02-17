ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта

В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района задержали пожилую женщину, подозреваемую в мошенничестве

17 февраля 2026 года в 08:30 в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступила информация от 94-летней жительницы Светлановского проспекта. Пожилая женщина сообщила, что несколько дней назад неизвестные лица, представившись работниками различных служб, связались с ней по телефону. Под предлогом обеспечения сохранности ее накоплений, злоумышленники уговорили пенсионерку передать им наличные в сумме 200 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ, частью 2, предусматривающей ответственность за мошенничество.

В ходе проведенных оперативно-розыскных действий, 16 февраля, сотрудниками уголовного розыска была задержана 81-летняя женщина. Подозрение в причастности к совершению указанного преступления пало на нее. Задержание произошло в ее квартире, расположенной по адресу: улица Союза Печатников, дом 19.

Предварительно установлено, что задержанная сама незадолго до этого стала жертвой мошенников. Неизвестные обманули ее, вовлекши в преступную схему в качестве посредника.

После проведения необходимых следственных действий, подозреваемая была отпущена под обязательство о явке в полицию.

Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-09-2025, 11:29
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
7-02-2026, 13:39
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
20-08-2025, 10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
13-08-2025, 13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11-02-2026, 13:29
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку
16-12-2025, 13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
Сегодня, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
10-02-2026, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Наверх