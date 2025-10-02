ента новостей

14:41
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
14:36
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
13:32
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
13:27
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
13:19
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
13:12
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
13:01
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
12:54
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
12:41
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
12:38
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
10:13
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
09:24
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
12:56
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
12:48
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
12:41
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
12:26
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
12:19
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
11:50
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
11:47
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
11:44
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
11:37
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова

В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали женщину, помогавшую мошенникам обмануть пожилого петербуржца с Васильевского острова

29 сентября в 04:30 в отдел полиции Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 78-летнего гражданина, проживающего в доме №5 по Тучкову переулку. Заявитель утверждал, что начиная с 16 сентября, в течение недели, ему поступали телефонные звонки от неустановленных лиц. Звонившие, используя обман, убедили его передать денежные средства курьерам в подъезде его дома, якобы для обеспечения их сохранности. Общая сумма переданных средств составила 15 260 220 рублей.

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей подобные действия как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

1 октября, в результате тщательно спланированных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска на 8-й линии Васильевского острова была задержана 27-летняя женщина, проживающая в поселке Бугры и работающая инженером. Задержание было произведено по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

Задержанная помещена под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время оперативные сотрудники проводят дальнейшие следственные действия, направленные на установление возможной причастности задержанной к другим аналогичным преступлениям.

Все по теме: Васильевский остров, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-09-2025, 11:29
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
21-05-2025, 10:40
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Апрельской улицы
4-07-2025, 12:19
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 18 млн рублей
12-06-2025, 14:23
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Жени Егоровой
30-09-2025, 10:50
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
15-05-2025, 13:06
В Петербурге задержана несовершеннолетняя курьера мошенников

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
30-09-2025, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
29-09-2025, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
29-09-2025, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
Наверх