В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова

29 сентября в 04:30 в отдел полиции Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 78-летнего гражданина, проживающего в доме №5 по Тучкову переулку. Заявитель утверждал, что начиная с 16 сентября, в течение недели, ему поступали телефонные звонки от неустановленных лиц. Звонившие, используя обман, убедили его передать денежные средства курьерам в подъезде его дома, якобы для обеспечения их сохранности. Общая сумма переданных средств составила 15 260 220 рублей.

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей подобные действия как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

1 октября, в результате тщательно спланированных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска на 8-й линии Васильевского острова была задержана 27-летняя женщина, проживающая в поселке Бугры и работающая инженером. Задержание было произведено по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

Задержанная помещена под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время оперативные сотрудники проводят дальнейшие следственные действия, направленные на установление возможной причастности задержанной к другим аналогичным преступлениям.