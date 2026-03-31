В Пушкине задержали мужчину, подозреваемого в разбое

29 марта гражданин обратился в отделение полиции Пушкинского района с заявлением о конфликте в сетевом магазине по адресу: Кадетский бульвар, дом 22.

Прибывшие сотрудники правопорядка задержали 27-летнего гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что мужчина, находясь в указанном магазине, совершил кражу продовольственных товаров. При попытке к бегству он нанес телесные повреждения 32-летнему охраннику, используя в качестве оружия осколок стеклянной бутылки. Пострадавший, получив резаные раны, обратился за медицинской помощью в ближайший травмпункт. Размер причиненного материального ущерба выясняется.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Гражданин помещен под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.