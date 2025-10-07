ента новостей

12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
16:02
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
11:21
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
11:14
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
11:05
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
11:00
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
10:56
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи

На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали иностранца, напавшего на бригаду скорой помощи на Васильевском острове

Около 01 часа 40 минут 6 октября, в отдел полиции Василеостровского района Петербурга поступила информация об инциденте: возле дома номер 17 по 12-й линии Васильевского острова произошло нападение на сотрудников скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 26-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии. Установлено, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения и проживал в Санкт-Петербурге, нарушая миграционное законодательство Российской Федерации. По предварительным данным, при попытке оказания ему медицинской помощи, он нанес телесные повреждения фельдшеру.

В отделе полиции в отношении задержанного были применены меры административного воздействия в соответствии со статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Фельдшер, получивший телесные повреждения, обратился за медицинской помощью. После оказания необходимой помощи его состояние было оценено как удовлетворительное, и он был направлен на амбулаторное лечение.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (побои).

Васильевский остров, телесные повреждения
