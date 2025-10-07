На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи

Около 01 часа 40 минут 6 октября, в отдел полиции Василеостровского района Петербурга поступила информация об инциденте: возле дома номер 17 по 12-й линии Васильевского острова произошло нападение на сотрудников скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 26-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии. Установлено, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения и проживал в Санкт-Петербурге, нарушая миграционное законодательство Российской Федерации. По предварительным данным, при попытке оказания ему медицинской помощи, он нанес телесные повреждения фельдшеру.

В отделе полиции в отношении задержанного были применены меры административного воздействия в соответствии со статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Фельдшер, получивший телесные повреждения, обратился за медицинской помощью. После оказания необходимой помощи его состояние было оценено как удовлетворительное, и он был направлен на амбулаторное лечение.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (побои).