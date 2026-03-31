В Петербурге у подростка отняли одежду в автобусе

28 марта к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что 27 марта, ближе к одиннадцати вечера, произошел инцидент в автобусе маршрута № 75. В салоне транспортного средства, следовавшего по улице Чкалова в поселке Левашово, 13-летний подросток подвергся нападению. Неизвестный, применив предмет, напоминающий пистолет, заставил юношу отдать ему кофту.

По данному факту, следователями было возбуждено уголовное дело, квалифицируемого по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 30 марта, около 18 часов вечера, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний учащийся девятого класса. Задержание произошло у дома № 11 по улице Сикейроса. Молодой человек подозревается в совершении указанного преступления.

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.