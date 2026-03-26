19:47
В Петербурге инженеры-инспекторы Гостехнадзора осмотрели крупнейший аквапарк города
19:41
В Петербурге обсудили правовые основы взаимодействия государства и Церкви
19:35
Десять лет на сцене: музыкальную мистерию «Белый. Петербург» показали в сотый раз
14:24
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве младшего брата
14:19
В Петербурге задержали молодого человека, ограбившего подростка на улице Маршала Захарова
19:50
В Шушарах построили детский сад на 320 мест
19:47
С 27 марта в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
19:44
В Петербурге наградили выдающихся спортсменов и деятелей культуры
10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
10:31
В Кировске задержали двоих подозреваемых в краже из квартиры
10:28
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Сестрорецка
10:25
На улице Жени Егоровой избили мужчину и брызнули ему в лицо перцем
20:41
В Петербурге Дворец спортивных игр «Зенит» признали региональным памятником
20:38
Ленобласть и Петербург берут под контроль состояние Ладоги
20:33
В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»
20:30
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу
18:28
В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы
18:24
В Петербурге за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок
12:21
В Ленобласти задержали двух жителей Тосненского района, подозреваемых в организации незаконной миграции
12:12
На КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу
12:09
В Петербурге трое подростков с пистолетом ограбили продуктовый магазин и пункт выдачи заказов
12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
11:55
В Колпино задержали местного жителя, отоварившегося по найденной карте пенсионерки
11:52
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на Шлиссельбургском проспекте
11:49
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет
11:43
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы
20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
20:13
Выставка Александры Худяковой «Дуальность Венеры»
20:10
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу
20:07
Золотые хиты оркестра Поля Мориа в Колизее
Все новости
В Петербурге задержали молодого человека, ограбившего подростка на улице Маршала Захарова

В Петербурге задержали молодого человека, ограбившего подростка на улице Маршала Захарова

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали молодого человека, ограбившего подростка на улице Маршала Захарова

Накануне поздним вечером, 25 марта около 22 часов 25 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась обеспокоенная мать. По её словам, на её 15-летнего сына было совершено нападение у дома 16 по улице Маршала Захарова, в результате которого у подростка были похищены вещи.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что за несколько часов до инцидента неустановленное лицо нанесло телесные повреждения ученику девятого класса и завладело его личным имуществом. Общая сумма ущерба составила 10 700 рублей. Несмотря на случившееся, подросток за медицинской помощью не обращался.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного грабежа задержали 19-летнего неработающего местного жителя. Задержание произошло по адресу: дом 26 по улице Маршала Захарова.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый в настоящее время задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Похожие публикации

12-03-2024, 10:10
В Красносельском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста
9-02-2026, 09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
16-07-2025, 17:10
В Киришах мужчина выстрелил в подростка из пневматического ружья
14-12-2023, 11:25
В Петербурге задержали семиклассника ограбившего 16-летнего подростка у метро "Гражданский проспект"
28-06-2024, 12:10
В Петербурге поймали жителя Омской области, подозреваемого в квартирном грабеже
24-03-2026, 11:55
В Колпино задержали местного жителя, отоварившегося по найденной карте пенсионерки

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
24-03-2026, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
23-03-2026, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
23-03-2026, 10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
