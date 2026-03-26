В Петербурге задержали молодого человека, ограбившего подростка на улице Маршала Захарова

Накануне поздним вечером, 25 марта около 22 часов 25 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась обеспокоенная мать. По её словам, на её 15-летнего сына было совершено нападение у дома 16 по улице Маршала Захарова, в результате которого у подростка были похищены вещи.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что за несколько часов до инцидента неустановленное лицо нанесло телесные повреждения ученику девятого класса и завладело его личным имуществом. Общая сумма ущерба составила 10 700 рублей. Несмотря на случившееся, подросток за медицинской помощью не обращался.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного грабежа задержали 19-летнего неработающего местного жителя. Задержание произошло по адресу: дом 26 по улице Маршала Захарова.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый в настоящее время задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.